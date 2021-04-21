В РАН назвали причины эмиграции российских учёных

https://static.news.ru/photo/9a295450-a2b7-11eb-ac12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число учёных. Как сообщил главный учёный секретарь РАН Николай Долгушкин, с 2012 года в стране в пять раз, с 14 до 70 тысяч, возросло число эмигрирующих из РФ учёных и высококвалифицированных специалистов.

По мнению академика, тому есть три главных причины: недостаток финансирования, отсталая инфраструктура и «кадровый, интеллектуальный потенциал», пишут «Новые известия».

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев отметил, что в российской науке прослеживаются «негативные тенденции в обеспечении количественного и качественного состава исследователей». В 2020 году доля аспирантов, окончивших аспирантуру с защищённой диссертацией, составила всего 8,9%. Кроме этого, на эмиграцию влияет и высокий уровень износа оборудования, и нехватка современных приборов.

Он заметил, что если оборудованию больше десяти лет, то в большинстве случаев результаты, которые можно получить на нём, не будут передовыми.

Отсутствие необходимых приборов для проведения исследований на мировом уровне делают наших исследователей не только не конкурентоспособными, но и стимулируют дрейф наших учёных за рубеж, где есть нужные приборные базы для реализации их идей, — резюмировал Сергеев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался об «утечке мозгов» из РФ. По его мнению, отъезд молодых людей на работу из России в другие страны следует расценивать как «обычный круговорот». Главное — создавать условия, чтобы человек захотел вернуться.