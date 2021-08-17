В Помпеях обнаружили мумию священнослужителя

Во время археологических работ в Помпеях учёные обнаружили гробницу с мумифицированными останками мужчины. Надпись, сделанная на могиле, раскрыла личность покойного. Им оказался состоятельный священнослужитель, проживший более 60 лет, сообщает «МИР 24».

Гробница была сооружена за городским центром ещё до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Согласно надписи на могиле, гробница принадлежит Марку Венерию Секундио. Когда-то он был рабом, но в последствии обрёл свободу и стал священником. Останки покойного хорошо сохранились до наших дней: на голове даже остались волосы и часть уха.

Вместе с мумией священника в его гробнице находились два сосуда с кремированным прахом. Одна их урн принадлежит женщине, чьё имя было записано как Новия Амабилис («добрая жена»).

Как отмечают специалисты, жители Помпеев активно использовали кремацию, и остаётся неизвестным, почему тело священника не было сожжено. В настоящее время останки отправлены в лабораторию, где планируется выяснить, была ли мумификация преднамеренной или тело приобрело такой вид вследствие естественных причин.

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