В Помпеях обнаружили мумию священнослужителя

Во время археологических работ в Помпеях учёные обнаружили гробницу с мумифицированными останками мужчины. Надпись, сделанная на могиле, раскрыла личность покойного. Им оказался состоятельный священнослужитель, проживший более 60 лет, сообщает «МИР 24».
Гробница была
Вместе с мумией священника в его гробнице находились два сосуда с кремированным прахом. Одна их урн принадлежит женщине, чьё имя было записано как Новия Амабилис («добрая жена»).
Как отмечают специалисты, жители Помпеев активно использовали кремацию, и остаётся неизвестным, почему тело священника не было сожжено. В настоящее время останки отправлены в лабораторию, где планируется выяснить, была ли мумификация преднамеренной или тело приобрело такой вид вследствие естественных причин.
Ранее сообщалось. что в запасниках Национального музея в Варшаве археологи обнаружили первую египетскую мумию беременной женщины