В Оксфорде сообщили о побочных эффектах от смешивания AstraZeneca и Pfizer

https://static.news.ru/photo/f0fe22ee-b3d6-11eb-9b24-96000091f725_660.jpg Фото: Fleig / Eibner-Pressefoto/Global Look Press

У граждан, прошедших комбинированную вакцинацию от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer, наблюдаются побочные эффекты разной степени тяжести в виде головных болей и излишней утомляемости. Об этом свидетельствует исследование специалистов Оксфордского университета, результаты которого приводит Bloomberg.

Эксперты ещё не выяснили до конца, насколько такое смешивание вакцин защищает от вируса. В Оксфорде подчеркнули, что ответ на этот вопрос будет дан в течение нескольких недель.

В исследовании приняли участие люди старше 50 лет. Половина из них проходила смешанную вакцинацию. Остальные были привиты сыворотками одного вида. Из тех, кто получил смешанные дозы, 10% сообщили о сильной усталости. Из второй половины указанный побочный эффект проявился лишь у 3% участников эксперимента.

Авторы материала отмечают , что многие государства сейчас изучают стратегию смешивания препаратов. Так страны с не самым высоким уровнем экономического развития в будущем гипотетически смогут решать проблему с нехваткой закупленных доз той или иной вакцины.

Представители ВОЗ ещё в апреле комментировали возможность смешивания сывороток. В организации подчеркнули, что не обладают информацией о последствиях такого решения.

Ранее стало известно, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» защитят от фальсификаций с помощью цифровой маркировки. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет наноситься на клапан каждой упаковки. Это позволит отслеживать происхождение вакцины, контролировать движение как отдельной упаковки, так и партии препарата от места производства до конкретной медицинской организации. Данная мера защитит вакцину от подделки и обезопасит граждан.