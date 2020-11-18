В НИИ гриппа оценили опасность мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/22fad940-2976-11eb-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И. о директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов оценил опасность обнаруженных в Сибирском регионе мутаций COVID-19.

Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса, — заявил он.

Ранее академик РАН и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подчеркнул, что вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, поэтому учёные регулярно анализируют информацию для подготовки подробной статистики по коронавирусу. Он подчеркнул, что мутации важны для эпидемиологов, потому что помогают им выяснить, какими путями происходило инфицирование, а также из какой страны пришёл вирус.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ.

Некоторое время назад глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала об изменённом коронавирусе, который наблюдается в Сибири. Глава ведомства заверила, что существующие мутации почти не влияют на возбудитель.