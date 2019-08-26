https://static.news.ru/photo/88d3bf36-c82c-11e9-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что учёные заблуждались на протяжении 13 лет, считая Плутон планетой-карликом — на самом деле это самая настоящая планета. Коллеги-астрономы не учли целую массу факторов, которая делает это небесное тело полноправным членом Солнечной системы, таким же, как Сатурн или Нептун.

Джим Брайденстайн заявил, что в NASA изначально не поддерживали решение XXVI Ассамблеи Международного астрономического союза от 24 августа 2006 года. Тогда члены Союза сочли, что Плутон не может считаться полноценной планетой, поскольку не смог силой своей гравитации расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов. С этого момента это небесное тело стали считать карликовой планетой, всего лишь одним из крупнейших объектов пояса Койпера — области Солнечной системы, простирающейся на расстояние в 55 астрономических единиц от орбиты Нептуна и насыщенной большим количеством астероидов.

Глава NASA, однако, привёл целый ряд аргументов, заставляющих сомневаться в решении XXVI Ассамблеи, пишет Mirror. Прежде всего, на Плутоне есть сейсмическая активность; он обладает многослойной атмосферой, где обнаружены органические соединения. Атмосфере Плутона присущи разного рода погодные явления. Есть даже смелое предположение, что на поверхности планеты, вполне вероятно, есть свой океан. Помимо этого, у Плутона есть спутники, а это, наряду с шарообразной формой, один из важнейших критериев для того, чтобы небесное тело счесть планетой.

Ранее News.ru сообщал о том, что в NASA намерены изменить орбиту двойному астероиду 65803 Didymo, который в октябре 2022 года пройдёт на расстоянии 10,9 млн км от Земли.