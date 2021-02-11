Эпидемиолог рассказала о десятках тысяч вариантов коронавируса

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Примерно 40 тысяч вариантов возбудителя коронавируной инфекции существует во всём мире на данный момент. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского при Роспотребнадзоре, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она рассказала, что специалистам известно о большом количестве накопленных штаммов.

В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение, — цитирует Руженцову РИА Новости.

Она уточнила, что основные мутации сгруппированы экспертами в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам. В связи с этим следует быть готовыми оперативно модифицировать вакцины, чтобы сохранять их эффективность в борьбе с пандемией коронавируса.

Вместе с тем, по мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидата медицинских наук Сергея Вознесенского, риска очередной волны эпидемии из-за появления новых штаммов коронавируса сейчас нет. Вероятность того, что антитела будут защищать человека вне зависимости от штамма SARS-CoV-2, высока, писал NEWS.ru. По словам инфекциониста, новые штаммы коронавируса появляются с завидной периодичностью, практически каждую неделю сообщается о появлении нового штамма.