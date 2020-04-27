В МГУ создали биопротез сердечного клапана

https://static.news.ru/photo/ce7c6e0e-88a0-11ea-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова вместе с учёными НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева создали и запатентовали биопротез сердечного клапана. Его поверхность покрыта наноалмазами, и он может функционировать в организме до 20 лет.

Российские учёные запатентовали биологический протез на основе бычьего перикарда с нанесённой на поверхность суспензией наноалмазов, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МГУ.

Биопротезы на основе бычьего перикарда широко используются в мировой кардиохирургии, но при их использовании часто происходило развитие кальциноза — отложения солей кальция, в результате чего протез имел ограниченный срок эксплуатации. Московским учёным удалось совместить прочность и долговечность материала. Исходную биоткань изготовили специалисты НМИЦ ССХ им. Бакулева, а сотрудники МГУ нанесли на её поверхность «алмазное покрытие», определив подходящую толщину плёнки. Наноалмазная плёнка придала материалу дополнительную прочность, при этом сохранив его упругость.

Как писал NEWS.ru, студенты МГУ создали бионический протез руки, способный понимать желания его владельца. Он способен выполнять сложные манипуляции и обладает привлекательным дизайном. Разработка состоит из трёх частей: браслета, собственно протеза и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи, а компьютер использует нейросетевые алгоритмы для анализа данных и заставляет протез исполнять нужные действия. Сама киберрука изготовлена из лёгкого и прочного сплава алюминия и титана, а пластиковые компоненты напечатаны на принтере.