Учёные обнаружили в составе метеоритов молекулы сразу нескольких видов сахаров — рибозы, арабинозы, ксилозы и ликсозы. Речь идёт о метеоритах, относящихся в типу углистых хондритов.
По их версии, именно метеориты занесли в Солнечную систему сахароподобные вещества, входящие в нуклеиновые кислоты и в дальнейшем могли способствовать образованию функциональных биополимеров, таких как РНК.
Исследования экспертов однозначно доказали, что сахара в метеоритах имеют внеземное происхождение, а образцы не были загрязнены земными веществами,
Как сообщал News.ru, китайский луноход «Юйту-2» на обратной стороне Луны обнаружил загадочное цветное вещество. У находки были зафиксированы необычный цвет и блеск, а также структура геля.
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