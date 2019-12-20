https://static.news.ru/photo/a42248b2-24ce-11ea-85ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные обнаружили в составе метеоритов молекулы сразу нескольких видов сахаров — рибозы, арабинозы, ксилозы и ликсозы. Речь идёт о метеоритах, относящихся в типу углистых хондритов.

По их версии, именно метеориты занесли в Солнечную систему сахароподобные вещества, входящие в нуклеиновые кислоты и в дальнейшем могли способствовать образованию функциональных биополимеров, таких как РНК.

Исследования экспертов однозначно доказали, что сахара в метеоритах имеют внеземное происхождение, а образцы не были загрязнены земными веществами, пишет PNAS.

Как сообщал News.ru, китайский луноход «Юйту-2» на обратной стороне Луны обнаружил загадочное цветное вещество. У находки были зафиксированы необычный цвет и блеск, а также структура геля.