В Кремле назвали статью Lancet подтверждением надёжности «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/12d941c0-660a-11eb-a076-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикация в научном издании Lancet подтверждает надёжность и эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», что может говорить об оправданном подходе к её ускоренной регистрации на территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в РФ, — приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Он подчеркнул, что число стран, доверяющих российской вакцине, растёт изо дня в день.

Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины. Разумеется, в этой работе абсолютный приоритет уделяется внутренним потребностям России, — добавил Песков.

Как сообщал NEWS,ru, научный журнал Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Испанское издание La Vanguardia писало, что одобрение российского препарата «Спутник V» для вакцинации стран Европы регулятором ЕС может значительно помочь странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом.