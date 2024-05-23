В костях неандертальцев обнаружены вирусы, которые и сейчас заражают людей DS: старейшие известные вирусы человека обнаружены в костях неандертальцев

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Ученые из бразильского Университета Сан-Паулу обнаружили в костях живших 50 тысяч лет назад неандертальцев вирусы, которые до сих пор заражают людей, пишет британское издание Daily Star. Отмечается, что, вероятно, эти вирусы сыграли роль в вымирании неандертальцев около 40 тысяч лет назад.

Как сказано в материале, эти следы инфекционных агентов являются древнейшими из когда-либо обнаруженных остатков вирусов человека. Они примерно на 20 тысяч лет бьют предыдущий рекорд вируса простуды, обнаруженного в паре молочных зубов из Сибири возрастом 31 тысяча лет.

Отмечается, что древние вирусы были обнаружены в скелетах двух мужчин-неандертальцев, найденных в Чагырской пещере на Алтае. Обнаруженные несколько последовательностей, по всей видимости, были инфекционными агентами, поэтому исследователи сравнили их с современными вирусами, которые вызывают пожизненные инфекции, и заключили, что кости неандертальцев не могли заразиться современными вирусами.

Оказалось, что представители данного вида древних людей быть инфицированы тремя распространенными вирусами современного человека: типом аденовируса, вирусом герпеса и вирусом папилломы. Утверждается, что полученные данные могут доказывать теорию о том, что инфекционные агенты, вероятно, сыграли роль в гибели неандертальцев примерно 40 тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонтных работ в погребе винодел из Гобельсбурга наткнулся на кости мамонта. По предварительным оценкам, во время ремонта удалось обнаружить останки как минимум трех доисторических животных этого вида. Эксперты считают, что возраст находки может составлять 30–40 тысяч лет.