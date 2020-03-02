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Учёные впервые обнаружили в хрящевых клетках утконосого динозавра белки, хромосомы и признаки ДНК.

Об этом сообщает журнал National Science Review. Этот динозавр жил 75 млн лет назад на территориях, которые сейчас являются северной частью США. Его останки были обнаружены в отложениях позднемелового возраста в штате Монтана в 1980-х годах.

Палеонтологи Алида Бейоль из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая и Мэри Швейцер из Университета штата Северная Каролина в ходе микроскопических исследований фрагментов костей детёнышей утконосого динозавра заметили несколько прекрасно сохранившихся клеток в кальцинированных хрящевых тканях по краям кости. Они даже были связаны между собой межклеточным мостиком, а внутри одной из них был виден тёмный материал, похожий на ядро клетки. Кроме того, в одной клетке сохранились тёмные удлинённые структуры, напоминающие хромосомы.

Я не могла в это поверить, моё сердце практически перестало биться, — вспоминает момент открытия Алида Бейоль.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одними из главных научных версий причин вымирания динозавров были столкновение Земли с астероидом и вулканическая активность. Учёным из Йельского университета в США удалось доказать, что масштабного извержения вулканов было недостаточно для исчезновения гигантских рептилий, а вся ответственность за их вымирание лежит на воздействии астероида.