В Китае заявили, что люди пока не могут создать подобный COVID-19 вирус

https://static.news.ru/photo/ec2f5638-820a-11ea-aee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Человечество в настоящее время пока что не обладает необходимыми навыками и знаниями для создания вируса, который был бы похож по ряду характеристик на COVID-19. С таким заявлением высупил глава отделения Академии наук Китая в Ухане, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

По его словам, в научных изданиях регулярно выходит большое количество публикаций по коронавирусу и о его возможно синтетическом происхождении. Как отметил Чжимин, никаких фактических данных, подтверждающих, что COVID-19 был синтезирован, нет.

Некоторые специалисты, подчеркнул глава Института вирусологии, при условии верности указанной теории, полагают, что синтезировавшие вирус учёные намного превосходили бы в знаниях обычных людей.

А объём проделанной ими работы превзошёл бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус, — заявил эксперт в эфире Центрального телевидения КНР.

Как ранее передавал NEWS.ru, академик РАН Сергей Недоспасов прокомментировал масштабы второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Учёный считает, что новая волна вполне допустима, но она, вероятно, будет слабее нынешней.