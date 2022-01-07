В Китае раскрыли теорию происхождения штамма «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» мог произойти не от человека, а от мышей. Такое предположение сделали учёные из Китайской академии наук. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Genetics and Genomics.

Как полагают исследователи, грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, однако в дальнейшем вирус начал мутировать в организме животных. Это привело к образованию нового штамма, которым заразились люди.

Ранее академик РАН объяснил, откуда мог появиться «омикрон». По мнению научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталия Зверева, к появлению штамма коронавируса «омикрон» могла привести мутация другой разновидности инфекции в организме человека с нарушенным иммунитетом.