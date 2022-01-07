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В Китае раскрыли теорию происхождения штамма «омикрон»

Китайская академия наук: штамм «омикрон» мог произойти от мышей
02:38, 08 января 2022
В Китае раскрыли теорию происхождения штамма «омикрон» Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Штамм коронавируса «омикрон» мог произойти не от человека, а от мышей. Такое предположение сделали учёные из Китайской академии наук. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Genetics and Genomics.

Как полагают исследователи, грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, однако в дальнейшем вирус начал мутировать в организме животных. Это привело к образованию нового штамма, которым заразились люди.

Ранее академик РАН объяснил, откуда мог появиться «омикрон». По мнению научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталия Зверева, к появлению штамма коронавируса «омикрон» могла привести мутация другой разновидности инфекции в организме человека с нарушенным иммунитетом.

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