В Китае нашли лекарство против тяжёлой пневмонии при COVID-19

https://static.news.ru/photo/eadc7be0-7e58-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Китайские учёные выяснили, что применение так называемых адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии, существенно снижает риск развития тяжёлой пневмонии при коронавирусе.

В исследование были включены данные по 564 пациентам, проходившими лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года, — говорится в их докладе, опубликованном на сайте medRxiv.

Учёные проанализировали результаты применения антивирусных средств: арбидола, лопинавира, интерферона-альфа; иммуномодуляторов: хлорохина и гидроксихлорохина. Почти у всех пациентов были сопутствующие заболевания: гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни. Больные гипертензией при этом получали также ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB).

Проведённое исследование показало, что неспецифические антивирусные препараты не оказывали значительного влияния на развитие тяжёлой формы пневмонии, не была подтверждена эффективность и хлорохина. А вот приём ACEI и/или ARB значимо уменьшал риск развития пневмонии — она развилась всего у одного из 16 (6,3%), а среди пациентов, принимавших другие лекарства против гипертензии, — у 16 из 49 (32,7%).

Учёные подчёркивают, что их данные — предварительные, для однозначного подтверждения или опровержения терапевтических свойств лекарств требуются исследования с большим числом участников.

Как писал NEWS.ru, препараты для лечения коронавирусной инфекции появятся не раньше, чем через полтора-два года. Такого мнения придерживается академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова Виталий Зверев. По его мнению, создать лекарственный препарат нельзя ни за месяц, ни за год. Комментируя рекомендацию Федерального медико-биологического агентства о применении противомалярийных препаратов для лечения COVID-19, Зверев отметил необходимость индивидуального подбора лекарств для каждого больного.