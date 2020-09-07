В Карелии нашли следы стоянок людей каменного века

В Карелии обнаружены следы нескольких поселений каменного века. Находка была сделана в окрестностях реки Ууксунйоки во время строительства трассы Олонец—Вяртсиля. Археологи решили воспользоваться этим и провести масштабные спасательные раскопки на площади в 2200 кв.м.
Как
Так, в частности, в одном из жилищ был обнаружен очаг, который несколько раз перестраивался, меняясь в размерах и форме. Самый ранний очаг был выложен камнями в форме восьмёрки, затем жилище было покинуто, а очаг со временем был засыпан. Через какое-то время люди вернулись и построили на том же самом месте новый очаг, но уже выложив его в виде круга на земле. Позднее этот очаг также был перестроен: он стал вытянутой и, возможно, четырёхугольной формы.
Измерив доли тяжелого углерода в образцах пепла из каждого очага, эксперты смогли уточнить возраст других находок, собранных на территории этих древних поселений.
По мнению учёных, первые люди появились в окрестностях Ладожского озера и в других регионах Карелии примерно в 8–10 тысяч лет назад. Впервые крупные археологические памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье советские археологи открыли лишь в 1980 годах. Всего здесь было найдено семь стоянок людей эпохи мезолита. Памятники были зарегистрированы как объекты культурного наследия и поставлены на государственную охрану, но ни разу не исследовались археологами полномасштабно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники археологической экспедиции Новгородского университета раскопали два поселения конца I тысячелетия нашей эры. Неизвестные ранее памятники были открыты во время разведочных работ.
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