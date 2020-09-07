В Карелии нашли следы стоянок людей каменного века

https://static.news.ru/photo/763472d0-f116-11ea-bca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Полиэктов/wikipedia.org

В Карелии обнаружены следы нескольких поселений каменного века. Находка была сделана в окрестностях реки Ууксунйоки во время строительства трассы Олонец—Вяртсиля. Археологи решили воспользоваться этим и провести масштабные спасательные раскопки на площади в 2200 кв.м.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Институт археологии РАН, в общей сложности учёные нашли более шести тысяч предметов, в том числе мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, изготовленные из местных природных ресурсов. Их изучение поможет пролить свет на особенности повседневной жизни древних обитателей Приладожья в эпоху мезолита, а также уточнить время заселения региона и выяснить особенности его культурного развития.

Так, в частности, в одном из жилищ был обнаружен очаг, который несколько раз перестраивался, меняясь в размерах и форме. Самый ранний очаг был выложен камнями в форме восьмёрки, затем жилище было покинуто, а очаг со временем был засыпан. Через какое-то время люди вернулись и построили на том же самом месте новый очаг, но уже выложив его в виде круга на земле. Позднее этот очаг также был перестроен: он стал вытянутой и, возможно, четырёхугольной формы.

Измерив доли тяжелого углерода в образцах пепла из каждого очага, эксперты смогли уточнить возраст других находок, собранных на территории этих древних поселений.

По мнению учёных, первые люди появились в окрестностях Ладожского озера и в других регионах Карелии примерно в 8–10 тысяч лет назад. Впервые крупные археологические памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье советские археологи открыли лишь в 1980 годах. Всего здесь было найдено семь стоянок людей эпохи мезолита. Памятники были зарегистрированы как объекты культурного наследия и поставлены на государственную охрану, но ни разу не исследовались археологами полномасштабно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники археологической экспедиции Новгородского университета раскопали два поселения конца I тысячелетия нашей эры. Неизвестные ранее памятники были открыты во время разведочных работ.