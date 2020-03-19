https://static.news.ru/photo/71d64458-69cf-11ea-8438-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Phillip Krzeminski

Останки самого древнего из известных науке родича современных кур и уток нашли в каменоломне на границе Бельгии и Нидерландов. Животное жило более 66 млн лет назад — в то же время, когда существовало большинство известных науке динозавров.

Как сообщает журнал Nature, исследователям удалось обнаружить почти полный череп древней птицы. Детальный анализ окаменелости показал, что животное сочетало в себе многие черты современных куриц, перепелов и уткообразных. Поэтому, возможно, что вид, к которому относилась птица, мог являться последним общим предком современных кур и уток.

Найденного пернатого учёные назвали Asteriornis maastrichtensis — в честь богини Астерии, дочери титана. Согласно древнегреческой мифологии, спасаясь от Зевса, она превратилась в перепёлку. Примечательно, что обнаруженный в каменоломне представитель вида жил незадолго до падения астероида, который и погубил динозавров.

Современные птицы являются потомками динозавров. Обособившись от них однажды, они пошли по своему пути эволюции, что позволило им пережить катаклизмы и сохраниться спустя миллионы лет.

Ранее NEWS.ru рассказывал о находке американских палеонтологов. Они обнаружили в бирманском янтаре череп птицеподобного динозавра размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов. Судя по всем признакам, это череп взрослого представителя вида, которому учёные дали имя Oculudentavis khaungraae. Находка заставляет абсолютно по-новому взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц. Оказывается, птицы, обособившиеся от динозавров очень рано, эволюционировали не по пути уменьшения размеров, как предполагалось ранее, а более сложным путём.