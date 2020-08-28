В горах Перу обнаружили гигантское окаменелое дерево

Геологическая экспедиция в Перу нашла гигантское окаменелое дерево возрастом около 10 млн лет.
Обычно учёные встречают небольшие фрагменты окаменелостей, однако в этот раз они обнаружили полноценный окаменевший ствол дерева с корневой системой. Окаменелость была погребена под вулканической породой, вероятно, это и поспособствовало её сохранности.
Дерево находилось на высокогорном безжизненном плато Альтиплано. В высоту это дерево достигало трёх десятков метров.
Во время экспедиции учёные также собрали сотни образцов окаменелой древесины, листьев и пыльцы. Изучив эти образцы и структуру окаменелого дерева, они пришли к выводу, что вся эта флора жила в гораздо более влажной среде, чем предсказывают климатические модели той эпохи. Аналогов такого климата сейчас на Земле просто не существует, утверждают они.
Эта находка стала ещё одним доказательством, что в те далёкие времена на этой территории Перу были тропические леса. Кроме того, учёные установили, что 10 млн лет назад, в миоценовую эпоху, плато располагалось на высоте 2000 метров над уровнем моря. Сегодня этот показатель достигает четырёх километров. Такие серьёзные изменения климатических условий и высоты свидетельствуют, что в данном регионе тектонические процессы происходили чрезвычайно быстрыми темпами,
Ранее NEWS.ru сообщал, что палеонтологи нашли останки одного из древнейших лесов на планете. Массив располагался на севере США на хребте Катскилл в штате Нью-Йорк. Находки датируются концом девонского периода (386 млн лет назад). Корни древних растений были замечены среди окаменелостей. По словам учёных, лес в основном состоял из археоптерисов, родственников современных голосеменных, папоротниковидных Eospermatopteris и ещё одного вида растений, которое отнесли к плауновым. Именно такие древние деревья были прародителями знакомых нам лесных массивов. Они обладали листьями, которые были похожи на привычные людям, а также длинной корневой системой.
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