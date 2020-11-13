Учёные обнаружили убивающий COVID-19 натуральный продукт

https://static.news.ru/photo/5ccc0d6a-2778-11eb-a80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Немецкие учёные обнаружили натуральный продукт, убивающий до 97% COVID-19 в организме человека. Им оказался сок черноплодной рябины.

По данным специалистов из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Исследование они опубликовали в журнале bioRxiv.

Кроме того, они пришли к выводу, что подобным действием обладает гранатовый сок, который может уничтожать до 80% патогенов коронавируса. Остальные натуральные соки и зелёный чай тоже способны ослабить заболевание, так как обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.

Как писал NEWS.ru, кандидат биологических наук, фитотерапевт Михаил Лущик рассказал о полезных свойствах осенних ягод и назвал самую полезную.

По словам биолога, все сезонные плоды, которые созревают осенью в средней полосе России, будут полезны. Но одна из ягод обладает многими полезными свойствами — это рябина. Она восполняет нехватку витаминов, снимает отёчность, а также обладает детокс-эффектом.