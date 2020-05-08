В ФПИ рассказали о деталях погружения на дно Марианской впадины

https://static.news.ru/photo/f0c0076c-9211-11ea-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/Global Look Press

В ночь с 8 на 9 мая российский автономный необитаемый аппарат «Витязь»" совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины.

Как рассказал РБК ведущий консультант пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Вадим Саранов, «Витязь» погрузился на глубину более 10 км, пробыв там три часа, без учёта времени на погружение и всплытие.

Комплекс зафиксировал глубину 10 028 м, что является рекордом для аппаратов подобного класса, — сказал он.

За время погружения аппарат преодолел около 4 км в районе Бездны Челленджера, произведя картографирование и видеосъемку морского дна, а также изучив параметры морской среды.

По словам Саранова, испытания привлекли внимание ВМС США.

В районе прямой видимости от места испытаний находился американский крейсер. Совершались облёты патрульной авиации с базы Гуам, — рассказал консультант.

Ранее NEWS.ru писал, что «Витязь» доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.