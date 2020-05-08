В ФПИ рассказали о деталях погружения на дно Марианской впадины

В ночь с 8 на 9 мая российский автономный необитаемый аппарат «Витязь»" совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины.
Как
Комплекс зафиксировал глубину 10 028 м, что является рекордом для аппаратов подобного класса, — сказал он.
За время погружения аппарат преодолел около 4 км в районе Бездны Челленджера, произведя картографирование и видеосъемку морского дна, а также изучив параметры морской среды.
По словам Саранова, испытания привлекли внимание ВМС США.
В районе прямой видимости от места испытаний находился американский крейсер. Совершались облёты патрульной авиации с базы Гуам, — рассказал консультант.
Ранее NEWS.ru писал, что «Витязь» доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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