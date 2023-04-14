В Энергодаре открылся первый «Атомкласс»

Фото: rosatomschool.ru

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, открылся первый «Атомкласс». Программа, которую уже более 10 лет реализует Госкорпорация «Росатом», теперь стала доступна и для школьников Запорожской области.

Новый профильный класс открылся 14 апреля на базе средней школы № 5. «Атомкласс» состоит из двух кабинетов: один будет предназначен для углубленного изучения математики, а второй — для естественнонаучного профиля. Также для учебной практической и проектной деятельности создан лабораторный комплекс, который включает несколько десятков специализированного оборудования для изучения математики, геометрии, тригонометрии, а также оснащён более полусотней ноутбуков, интерактивными панелями, электронно-справочным табло и МФУ.

Сейчас в отремонтированных помещениях созданы все условия для внедрения новых методов их обучения и воспитания, освоения программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Капитальный ремонт кабинетов и рекреации, а также закупку современного интерактивного оборудования, мобильной мебели для школьников и педагогов выполнили также в рамках проекта «Школа Росатома», которая предусматривает поддержку общеобразовательных учреждений на территориях присутствия предприятий Госкорпорации.

Для успешного старта учебного процесса еще в марте группа учителей из Энергодара посетила город Нововоронеж, где ознакомилась с опытом организации обучения и образовательными программами «атомклассов». Сейчас для них на постоянной основе также организованы онлайн-курсы повышения квалификации, оказывается методическая помощь и поддержка в разрешении различных ситуаций, проводятся онлайн-консультации по интересующим вопросам.