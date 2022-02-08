В центре Гамалеи рассказали, почему «омикрон» не вытесняет «дельту»

Завлабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ Гамалеи Сергей Альховский пояснил, почему штамм коронавируса «омикрон» не может вытеснить «дельту», несмотря на то, что сейчас явно доминирует. «Дельта» в своё время вытеснила другие варианты вируса, которые были до неё, пишут «Известия».

По мнению Альховского, «омикрон» сильно отличается от «дельты» и предыдущих штаммов антигенно. То есть приобретённый после него иммунитет вряд ли будет эффективен против более агрессивных мутаций. Те антитела, которые возникают после болезни по отношению к «омикрону», практически не работают против «дельты», хотя при высоком титре антител к более агрессивной мутации вируса они нейтрализуют «омикрон».

Как это работает в обратную сторону, пока неясно. Видимо, высокие титры антител против «омикрона» также способны нейтрализовать «дельту», но насколько эта защита эффективна и долговременна, пока неизвестно, — подытожил учёный.

Поэтому говорить о том, что «омикрон» полностью уничтожит «дельту», а также все другие варианты и на этом пандемия закончится, преждевременно.

Ранее Сергей Альховский заявил, что «омикрон» не является последним штаммом коронавируса в пандемии, прогнозировать пока можно лишь, что вирус в конечном итоге должен перейти в разряд сезонных простудных заболеваний.