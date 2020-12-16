Испытания «Спутника V» вместе с AstraZeneca начнутся в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/f50d1402-4078-11eb-a19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AstraZeneca/Global Look Press

В ближайшее время начнутся испытания российской вакцины «Спутник V» и препарата от англо-шведской компании AstraZeneca, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Насколько я понимаю, в ближайшее время данные клинические испытания начнутся, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций договорился с AstraZeneca о совместных клинических испытаниях. В тестах в качестве первого компонента будет использоваться разработанный в Оксфорде, а в качестве второго — входящий в состав российского препарата.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что комбинация двух вакцин от коронавируса может повысить общую эффективность препаратов. Так он прокомментировал возможное применение российской вакцины «Спутник V» в сочетании с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.