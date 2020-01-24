https://static.news.ru/photo/b47eaaf6-3eab-11ea-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: LeedsMuseumsandGalleries/facebook.com

Британские учёные воссоздали голос жреца Несьямуна, который умер в Египте примерно три тысячи лет назад. Реконструкция удалась благодаря 3D-принтеру и тому, что у мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань.

Жрец Несьямун жил во времена фараона Рамзеса XI и умер в возрасте примерно 50 лет. Саркофаг с останками священнослужителя нашли на раскопках храма бога Амона. На саркофаге можно прочитать, что священнослужитель просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь, информирует радио Sputnik.

Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии, сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта, — говорится в отчёте исследователей.

При помощи компьютерного томографа инженеры составили трёхмерную модель органов речи покойного и распечатали её на 3D-принтере. Получившееся соединили с искусственной гортанью и динамиком. Когда механизм пустили в действие, образовался звук. Услышать его можно на 30-й секунде видео.

Результаты исследований размещены в журнале Scientific Reports.

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