В Австралии зафиксировали аномальный случай COVID-19 у детей

Учёные из австралийского Университета Мельбурна выявили коронавирусную инфекцию у детей, чьи результаты ПЦР-теста были всё время отрицательными. При этом у заражённых присутствовали специфические антитела.
Аномальное развитие COVID-19 зафиксировали в ходе исследования семьи из пяти человек, итоговые выкладки учёные
У мальчиков девяти и семи лет впоследствии развились симптомы, но тесты по-прежнему не показывали наличие инфекции. У пятилетней девочки не было никаких симптомов, хотя она часто спала с родителями в одной постели.
Учёные попросили семью принять участие в исследовании. Каждые два-три дня у родителей и детей брали образцы биологических жидкостей, а также мазки из носа и горла. У каждого члена семьи в слюне нашли антитела к SARS-CoV-2, самый выраженный иммунный ответ выявили у младшего ребёнка.
Тот факт, что дети смогли побороть вирус и у них не было даже положительного результата теста, говорит о том, что их иммунная система достаточно активна, чтобы реагировать и эффективно бороться с вирусом. При этом они никогда не заболевают COVID-19, — отметил один из авторов исследования Шидан Тосиф.
Ранее учёные из Университета Кардиффа выявили способность жидкостей для полоскания рта, содержащих хлорид цетилпиридиния, к вирулицидному действию, передавал NEWS.ru. По мнению специалистов, использование таких жидкостей для полоскания рта снижает риск заражения различными бактериями и вирусами, включая SARS-CoV-2.