В Австралии нашли полукилометровый риф

Австралийские учёные обнаружили в окрестностях Большого Барьерного рифа коралловый риф высотой 500 метров. Это первое открытие такого рода за более чем сто лет.
Открытие было сделано Центром по изучению коралловых рифов в Университете Джеймса Кука. Риф обнаружили во время 3D-кадрирования дна,
Это крупнейший риф, о котором раньше я ничего не знал, — заявил исследователь центра Том Бридж.
По его мнению, этот факт говорит о том, как мало мы знаем о многих частях океана, даже о Большом Барьерном рифе. Бридж напомнил, что площадь морского парка составляет 344 тысячи квадратных километров — больше, чем во многих европейских странах. При этом только около 6-7% из них составляют типичные мелководные рифы.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Окинавского института науки и технологий Университета аспирантуры (OIST) (Япония) и Университета Сорбонны (Франция) проанализировали мышцы муравьёв и их внутренний скелет. Как выяснилось, сила муравьёв напрямую связана с потерей способности летать.