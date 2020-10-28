В Австралии нашли полукилометровый риф

https://static.news.ru/photo/1ab15b3c-1919-11eb-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guardian News/youtube.com

Австралийские учёные обнаружили в окрестностях Большого Барьерного рифа коралловый риф высотой 500 метров. Это первое открытие такого рода за более чем сто лет.

Открытие было сделано Центром по изучению коралловых рифов в Университете Джеймса Кука. Риф обнаружили во время 3D-кадрирования дна, сообщает издание «Аргументы недели».

3D-модель кораллового рифа высотой 500 метров Guardian News/youtube.com

Это крупнейший риф, о котором раньше я ничего не знал, — заявил исследователь центра Том Бридж.

По его мнению, этот факт говорит о том, как мало мы знаем о многих частях океана, даже о Большом Барьерном рифе. Бридж напомнил, что площадь морского парка составляет 344 тысячи квадратных километров — больше, чем во многих европейских странах. При этом только около 6-7% из них составляют типичные мелководные рифы.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Окинавского института науки и технологий Университета аспирантуры (OIST) (Япония) и Университета Сорбонны (Франция) проанализировали мышцы муравьёв и их внутренний скелет. Как выяснилось, сила муравьёв напрямую связана с потерей способности летать.