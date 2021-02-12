Новый вид древних рептилий обнаружили в Аргентине

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Команда аргентинских палеонтологов обнаружила новый вид древних рептилий, ринхозавров, живших в эпоху динозавров 230 млн лет назад.

По словам учёных, рептилия Elorhynchus carrolli была травоядной, в её челюсти было несколько рядов зубов, а на морде располагался костный отросток, похожий на клюв. Туловище животного напоминало по строению современных пресмыкающихся, пишет агентство научных новостей Национального университета Ла-Матансы CTyS-UNLaM.

В ходе раскопок палеонтологи нашли фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.

Найденные останки принадлежат разным особям. Они были собраны в ходе нескольких раскопок в парке Талампая в течение последних десяти лет. Благодаря им мы смогли понять, что речь идёт о новом виде, — рассказал палеонтолог Лукас Фиорелли.

Новый вид был назван в честь биолога Элоизы Арганьяс, которая участвовала в раскопках и умерла в 2014 году.

Как писал NEWS.ru ранее, в Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рушкин обнаружил скелет динозавра. Возраст останков оценивают в 69 млн лет. Находку мальчик сделал в каньоне Подкова в Бесплодных землях провинции Альберта, где путешествовал со своим отцом. Они отправили фотографии находки в Королевский музей палеонтологии Тиррелла. Учёные сразу же отправили в каньон группу палеонтологов. Окаменелость оказалась плечевой костью молодого гадрозавра — динозавра с утиным клювом.