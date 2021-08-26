В Аргентине обнаружили череп доисторического предка рептилий

Учёные обнаружили в Аргентине череп животного возрастом около 230 млн лет. Исследование показало, что окаменелости принадлежат доисторическому предку большинства современных рептилий, пишет «МИР 24».
Останки рептилии
Анализ установил возраст Taytalura alcoberi в 231 млн лет. Учёные предположили, что животное могло мигрировать на дальние расстояния — похожие окаменевшие останки находили как в Европе, так и в Южной Америке.
Внешне рептилия напоминала современных ящериц, но имела более примитивное строение. Как считают специалисты, лепидозавроморфы могли быть предками гаттерий, ящериц и змей. Впоследствии из них развилась очень успешная группа пресмыкающихся, включающая около 10 тысяч различных видов.
Ранее эксперты из Гарварда установили точную дату появления на Земле первых четвероногих существ.