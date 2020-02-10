https://static.news.ru/photo/a476a9b4-4c17-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Düttmann/dpa/Global Look Press

Группа американских учёных предположила, что крах цивилизации острова Пасхи произошёл на 150 лет позже, чем предполагали ранее исследователи.

Впервые люди заселили остров Пасхи в начале XIII века, а европейцы прибыли туда лишь в 1722 году.

Считалось, что культуре Рапа-Нуи пришёл конец примерно в 1600 году, а прибывшие на остров европейцы застали уже разрушенное социальное общество. Однако собранные новые данные показывают, что даже с приходом на остров европейцев и после предполагаемого социального коллапса, местные жители продолжали создавать каменных истуканов, пишет Journal of Archaeological Science.

Для подтверждения своей теории исследователи провели радиоуглеродный анализ возраста статуй и анализ культурных слоёв, а также изучили этнографические отчёты. Сочетание всех данных точно определило, сколько времени прошло с постройки последних моаи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что подавляющее большинство граждан России не верят учёным. Одни считают Землю плоской, а другие ждут визита инопланетян.