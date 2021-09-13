Установлен необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Признаком высокого уровня холестерина в крови, способствующего развитию заболеваний сердца, могут выступать внезапное онемение и слабость в руках или ногах. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на данные экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.

Специалисты подчёркивают , что слабость и онемение конечностей не выступают в качестве прямых симптомов повышенного уровня холестерина. При этом покалывания в конечностях могут возникать, когда в артериях, ведущих к мозгу, начинают скапливаться холестериновые бляшки, что может стать причиной атеросклероза.

Выявить уровень холестерина в крови возможно только с помощью анализов. Тем не менее медики отмечают, что на повышенный холестерин могут указывать невнятная речь человека, временная потеря зрения на один глаз или проблема с мышцами лица.

По словам врачей, у многих пациентов проблемы с холестерином возникают как следствие диеты с повышенным содержанием насыщенных жиров и трансжиров.

Ранее депутат Госдумы, бывший замминистра здравоохранения заслуженный врач России Айрат Фаррахов заявил, что переливание крови помогает спасти тяжёлых пациентов, которые болеют коронавирусом. При этом важна любая кровь, будь то переболевшие или вакцинированные.