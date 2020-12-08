Ускоряющие заживление гнойных воспалений методы разрабатывают в вузах РФ

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Российские вузы ведут работу по созданию новых антисептических препаратов и ранозаживляющих агентов. Необходимость в них связана с растущей устойчивостью бактерий к медикаментам.

Так, сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова испытали метод фотодинамической терапии с использованием фотодитазина в комплексе с плюроником F127 и хитозаном для заживления ран, что позволило снизить микробную обсеменённость тканей в 30 раз и увеличить толщину грануляционной ткани, продемонстрировав лучший эффект, чем хлоргексидин, передаёт РИА Новости.

Фотосенсибилизатор на раневых поверхностях используется в составе полимерного комплекса, выполняющего роль бактерицидного смягчающего воспаление «крема».

Как пояснил завлабораторией экспериментальной морфологии вуза Анатолий Шехтер, в перспективе такие составы можно наносить на тканевую основу и использовать в качестве средств первой помощи при ранах и ожогах. По мнению экспертов, такие методы терапии, как фотодинамическая, могут в будущем стать одним из возможных решений связанных с ростом антибиотикорезистентности микроорганизмов проблем.

Большая часть инфекционных болезней людей и животных связана с образованием так называемых биоплёнок, образование которых на ранах снижает эффективность антимикробных препаратов и увеличивает период заживления, пояснил специалист Казанского федерального университета (КФУ) Айрат Каюмов.

Подавляющее большинство инфекционных заболеваний человека и животных связано с образованием биоплёнок — микробных консорциумов, погружённых в выделяемый ими высокомолекулярный матрикс, обуславливающий чрезвычайную устойчивость бактерий к антибиотикам и иммунной системе организма, — сказал эксперт.

Он добавил, что казанский вуз несколько лет работает над созданием перевязочных материалов, содержащих иммобилизованный на хитозане фицин и антибиотики.

Как писал NEWS.ru, Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло производственные мощности для выпуска антибиотиков. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Калининград. По словам главы ведомства, Минздрав согласовал выпуск антибиотиков на 17 площадках, дефицит лекарств на сегодня ликвидируется.