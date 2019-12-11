https://static.news.ru/photo/a00d673e-1c18-11ea-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ursmu.ru

Сотрудники Уральского горного университета открыли новый самоцвет в Ямало-Ненецком автономном округе. Его назвали «райизит» в честь массива вблизи полярного круга, где он был обнаружен. Цвет райизита варьируется от слабого розовато-серого до насыщенного лавандового, блеск — от матового до стеклянного.

Камень представляет собой смесь минералов серпентина, доломита с небольшими примесями талька и стихтита. Декоративные свойства выделений позволяют считать его новым ювелирно-поделочным камнем, — сообщает пресс-служба вуза.

Случившаяся находка — результат работы доцента кафедры минералогии, петрографии и геохимии вуза Михаила Попова и студента Дмитрия Коровина. Найти новый камень им удалось во время экспедиции в район массива Рай-Иза, на территории которого имеется около 20 месторождений и проявлений самоцветов.

Ранее в Якутии специалисты компании АЛРОСА обнаружили на одном из месторождений необычный алмаз. Внутри него есть полость, в которой перемещается алмаз меньших размеров, писал NEWS.ru. Это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи. Находку назвали «матрёшкой». Возраст камня, по мнению учёных, может составлять более 800 млн лет. Вес алмаза всего 0,62 карата (0,124 г), а размер — 4,8×4,9×2,8 мм.