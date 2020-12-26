Уникальный киоск с остатками пищи нашли в Помпеях

https://static.news.ru/photo/fb629358-47a9-11eb-b876-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа археологов, биологов, зоологов и вулканологов нашла в погибшем в ходе извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи уличный киоск, в котором продавали сырую еду и готовые блюда.

Обнаружение такого заведения не редкость. За всё время раскопок учёным известно о 80 подобных киосках. Но эта находка для специалистов особенная, поскольку им удалось восстановить пищу, которую там продавали.

На прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты, — рассказал журналистам телеканала Rainews24 директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна.

Две тысячи лет назад помпейские повара предлагали жителям невероятные смеси мяса и рыбы. В рыбные блюда добавлялись различные виды мяса. Примечательно, что в таких киосках еду покупали простолюдины, а не знать, у которой к столу всегда подавались сложные блюда.

Зоологи сумели идентифицировать кости свиней, овец, коз, птиц, улиток и тушки уток. Они сохранились под материалом, который образовался под толщей лавы. Возможно, обнаруженный киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе 2021 года, если к тому моменту возобновят работу музеи, закрытые из-за пандемии.

Погребённый под слоями лавы и пепла город был обнаружен в 1592 году. В 1689 году исследователи нашли табличку «Помпеи» и подумали, что она относится к вилле полководца Помпея Великого (106–48 годы до нашей эры). Раскопки древнего города продолжались на протяжении XVIII—ХIХ веков.

Как писал NEWS.ru, археологи нашли останки знатного жителя и его раба, погибших во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Находка была сделана в загородной Чивите Джулиане. Тела лежали в подземной части дома. По оценкам специалистов, погибшему гражданину было порядка 30–40 лет, а его рабу — около 18–25 лет.