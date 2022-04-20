Умер президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер

На 86-м году жизни скончался президент Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени Ломоносова, основатель одной из ведущих отечественных школ тюркологии Михаил Мейер. Об этом сообщил РИА Новости директор института Алексей Маслов. Точную причину смерти Мейера, а также время и место похорон он не назвал.

Да, он скончался. Он болел последнее время, — сказал директор института.

Михаил Серафимович Мейер родился 30 августа 1936 года в Москве. При активном участии Мейера в ИСАА МГУ был создан ряд кафедр, включая кафедру истории и культуры Японии, кафедру иудаики и кафедру Центральной Азии и Кавказа. Он также опубликовал свыше 150 научных и учебно-методических работ по истории Османской империи, Турции и других стран Востока.

Ранее сообщалось, что в столице умер президент и экс-глава Государственного исторического музея в Москве историк Александр Шкурко. Представители музея отметили, что Шкурко возглавлял музей с 1992 по 2010 год. Историк специализировался на скифской археологии, с 1982 по 1992 год был заместителем министра культуры РСФСР. В 2003 году Шкурко стал лауреатом Государственной премии России в области культуры.