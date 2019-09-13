https://static.news.ru/photo/2af4e536-d522-11e9-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Станция «Академик Вернадский» Фото: ravas51 - Flickr/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду нашли «затерянную» ледниковую пещеру, в которой находятся озеро и река.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки Украины, пещера была обнаружена ещё в ходе первых арктических экспедиций на острове Галиндез, где расположена украинская станция «Академик Вернадский».

Вход в неё был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило, — уточнили в ведомстве.

По словам руководителя 24-й экспедиции Игоря Дикого, найти вход в пещеру удалось не сразу — несколько попыток закончились неуспешно, однако удача улыбнулась в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде.

Ходы пещеры пролегают на трёх этажах. Их ширина составляет примерно 200 м. В ней находятся подлёдная река и два озера. Помимо этого, исследователи нашли перо птицы, которое «точно не принадлежит пингвину». Образцы для исследований уже отправили на Украину.

Ранее News.ru писал, что учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль, содержащую железо-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства.