Украинская академия наук разорвала отношения с РАН, МГУ и МФТИ

Национальная академия наук Украины (НАН) расторгла двустороннее соглашение о сотрудничестве с учёными и педагогами российской академии наук (РАН), МГУ имени Ломоносова и Московского физико-технического института (МФТИ). Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума НАН, постановление которого опубликовано на сайте организации.

НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничество с Российской академией наук (РАН), Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом, Российским фондом фундаментальных исследований, — говорится в документе.

Также президиум поручил рассмотреть вопрос об исключении иностранных членов НАН, которые ранее поддержали спецоперацию России. Иностранные учёные РАН, в свою очередь, подали коллективное заявление о выходе из состава организации.

Всех деятелей науки, культуры, а также государственных и общественных деятелей России, поддержавших спецоперацию, в течение двух недель лишат звания «Почетный доктор Национальной академии наук Украины». Украинским деятелям также рекомендовали отказаться от званий и наград со стороны России.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев обратился к учёным с просьбой не осуждать действия России в публичном поле. Он рекомендовал отложить критику для научных статей, не выражая несогласие публично.