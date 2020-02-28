Американские исследователи открыли новый способ лечения сахарного диабета стволовыми клетками. Результат экспериментов на подопытных мышах доказал его высокую эффективность — всего за две недели грызуны выздоровели и восстановились после тяжёлой формы заболевания.
У этих мышей был очень тяжёлый диабет с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови — уровнем, смертельным для человека, — прокомментировал итоги опытов руководитель проекта, биомедицинский инженер Джеффри Миллман.
Плюрипотентные стволовые клетки — это практически клетки, способные превращаться в другие виды клеток организма. Если использовать данный потенциал для лечения диабета, то медики смогут разработать настройку стволовых клеток для создания инсулин-продуцирующих клеток, в которых нуждаются диабетики, помогая пациентам следить за уровнем сахара в крови и сохранять здоровье,
Накануне врачи-диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние. Речь идёт об авокадо, орехах, оливковом масле и семечках. Один из этих продуктов нужно съедать при каждом приёме пищи.
Специалисты отмечают, что не стоит отказываться от хорошего протеина — яиц, курицы, рыбы и говядины. Он поможет укрепить и увеличить мышечную массу, а также улучшить обмен веществ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи-диетологи рассказали, кому не стоит увлекаться блюдами из гречки. Кроме того, эксперты пояснили, что гречку не нужно есть каждый день.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен