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Американские исследователи открыли новый способ лечения сахарного диабета стволовыми клетками. Результат экспериментов на подопытных мышах доказал его высокую эффективность — всего за две недели грызуны выздоровели и восстановились после тяжёлой формы заболевания.

У этих мышей был очень тяжёлый диабет с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови — уровнем, смертельным для человека, — прокомментировал итоги опытов руководитель проекта, биомедицинский инженер Джеффри Миллман.

Плюрипотентные стволовые клетки — это практически клетки, способные превращаться в другие виды клеток организма. Если использовать данный потенциал для лечения диабета, то медики смогут разработать настройку стволовых клеток для создания инсулин-продуцирующих клеток, в которых нуждаются диабетики, помогая пациентам следить за уровнем сахара в крови и сохранять здоровье, пишет журнал Nature Biology. Методику ждут большие перспективы для борьбы с диабетом, если эксперимент с участием людей окажется успешным.

Накануне врачи-диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние. Речь идёт об авокадо, орехах, оливковом масле и семечках. Один из этих продуктов нужно съедать при каждом приёме пищи.

Специалисты отмечают, что не стоит отказываться от хорошего протеина — яиц, курицы, рыбы и говядины. Он поможет укрепить и увеличить мышечную массу, а также улучшить обмен веществ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи-диетологи рассказали, кому не стоит увлекаться блюдами из гречки. Кроме того, эксперты пояснили, что гречку не нужно есть каждый день.