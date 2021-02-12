Учёный заявил об устаревании вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5af92f9e-6e7d-11eb-a27b-96000091f725_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцины от коронавируса могут устареть из-за того, что появляются всё новые штаммы вируса. На сегодня разработчики обладают инструментом для модернизации вакцин.

Причина, по которой многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют, — заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Учёным следует позаботиться об альтернативных подходах для оперативного изменения вакцины, приводит рекомендацию специалиста Bloomberg. Только так можно будет оперативно реагировать на изменения в белке SARS-CoV-2.

Эту точку зрения поддерживает коллега вакцинолога, ведущий исследователь Оксфордского университета Эндрю Поллард. По его словам, создатели вакцин ищут сейчас универсальный препарат, который будет противостоять всем штаммам коронавируса. Но сложность заключается в том, что производители понятия не имеют, какие именно мутации найдут широкое распространение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создаваемые в Британии универсальные вакцины призваны эффективно противостоять разным штаммам нового коронавируса. Препараты могут выйти на рынок в 2021 году.