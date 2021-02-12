Учёный заявил об устаревании вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса могут устареть из-за того, что появляются всё новые штаммы вируса. На сегодня разработчики обладают инструментом для модернизации вакцин.
Причина, по которой многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют, — заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.
Учёным следует позаботиться об альтернативных подходах для оперативного изменения вакцины,
Эту точку зрения поддерживает коллега вакцинолога, ведущий исследователь Оксфордского университета Эндрю Поллард. По его словам, создатели вакцин ищут сейчас универсальный препарат, который будет противостоять всем штаммам коронавируса. Но сложность заключается в том, что производители понятия не имеют, какие именно мутации найдут широкое распространение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что создаваемые в Британии универсальные вакцины призваны эффективно противостоять разным штаммам нового коронавируса. Препараты могут выйти на рынок в 2021 году.