Учёный заявил о возможности корректировки вакцины в случае мутации COVID-19

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Учёные России могут скорректировать вакцину против COVID-19 в случае необходимости, заявил ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын.

По его словам, для серьёзного изменения S-белка коронавируса, с помощью которого тот проникает в клетку, необходима сильная мутация.

Мы теперь уже очень хорошо знаем, как сделать новый белок для коронавируса, знаем, как сделать новые антитела, то есть просто будет скорректирована вакцина, — отметил Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.