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Учёный заявил о превращении «омикрона» в обычную ОРВИ

Доцент Тимошилов рассказал о трансформации «омикрона» в обычную ОРВИ
05:03, 26 января 2022
Учёный заявил о превращении «омикрона» в обычную ОРВИ Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов сообщил о трансформации штамма «омикрон». По словам учёного, новый штамм коронавируса постепенно начинает обретать форму обычной ОРВИ, пишет URA.RU.

Этим объясняется снятие ограничений в ряде стран, а также ориентация не на новые случаи заражения, а на количество госпитализированных. Главной в этой ситуации становится нагрузка на стационары.

То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сглазить острые пики. То есть COVID-19, действительно, станет ОРВИ, но нужен мониторинг, чтобы не пропустить возможное появление новых тяжелых штаммов, так как мутации непредсказуемы, — пояснил медик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России продолжается, почти 90% больных заразились уже внутри страны. Глава ведомства отметила, что в настоящее время показатели заболеваемости COVID-19 растут в 82 регионах страны.

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