Учёный заявил о превращении «омикрона» в обычную ОРВИ

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов сообщил о трансформации штамма «омикрон». По словам учёного, новый штамм коронавируса постепенно начинает обретать форму обычной ОРВИ, пишет URA.RU.
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То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сглазить острые пики. То есть COVID-19, действительно, станет ОРВИ, но нужен мониторинг, чтобы не пропустить возможное появление новых тяжелых штаммов, так как мутации непредсказуемы, — пояснил медик.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России продолжается, почти 90% больных заразились уже внутри страны. Глава ведомства отметила, что в настоящее время показатели заболеваемости COVID-19 растут в 82 регионах страны.