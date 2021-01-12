Учёный: в одном человеке могут «уживаться» сотни вариантов коронавируса

https://static.news.ru/photo/d929ee88-54d5-11eb-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном организме могут появиться сотни новых мутаций вируса, которые не повышают риск смерти, однако могут быть более заразными или устойчивыми к терапии. Об этом сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Если вирус находится в организме достаточно долго, происходит своего рода селекция — отбираются варианты, которые лучше приспособлены. При этом, как правило, снижается его летальность, но может повышаться заразность и устойчивость к терапии. У человека можно найти сотни разных мутаций разнообразных вирусов, в том числе и коронавируса, — рассказал ТАСС эксперт.

Он обратил внимание, что люди с онкологическими или другими хроническими заболеваниями входят в группу риска, так как их иммунная система ослаблена. Поэтому у человека с иммунодефицитом инфекция может протекать дольше. Это объясняет, почему россиянка, у которой в организме было найдено 18 мутаций COVID-19, болела коронавирусом так долго — с апреля по сентябрь.

Учёный добавил, что пациенты со сниженным иммунитетом также имеют больше шансов стать источниками новых штаммов коронавируса.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Между тем руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что поводов для беспокойства из-за коронавируса с 18 мутациями нет, так как с данной проблемой справятся современные вакцины. По его словам, мутации не несут в себе принципиальных изменений. Это совсем не то, что произошло с иммунодефицитом обезьян, в результате трансформаций переросшим в ВИЧ, после чего мир получил СПИД.

Эксперт отметил, что медики заявляли о 70% заразности «британского» штамма. Но и обычное чиханье заразного человека может передать вирус троим окружающим, а при такой повышенной заразности — всего пятерым. По словам Зуева, цифры хоть и значимые, но паниковать не надо. Всё дело в патогенности, которая остаётся прежней, писал NEWS.ru.