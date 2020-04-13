Учёный сообщил, как выбирают животных для тестирования вакцины от COVID-19

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После создания вакцины от того или иного заболевания, в частности от коронавируса, происходит тестирование препарата на животных. Лучше всего при этом разработать несколько вариантов и посмотреть, какой из них даст лучший результат. Для этого потребуется провести работу с животным, наиболее восприимчивым к возбудителю. Об этом журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, после введения вакцины животное либо просто заболевает, либо умирает в лабораторных условиях. Такой метод необходим как раз для того, чтобы посмотреть — скончается подопытный или нет. Другие методы проведения эксперимента Чепурнов назвал «косвенными».

Профессор вирусологии отметил, что в РФ, в отличие от США и Китая, нет специально выведенных мышей с рецептором, на который садится вирус. Однако существуют данные, что к коронавирусу наиболее восприимчивы кошки. Соответственно, именно они лучше всех подходят на роль подопытных.

Сначала учёные вводят различные получившиеся вакцины нескольким группам животных. Одна из групп умирает, а другая — нет. Дальнейшая работа идёт с тем препаратом, что сработал лучше.

Затем начинается более детальная проверка. Препарат вводится другой группе животных, например, обезьянам по определенной установленной методике, и проводятся исследования относительно того, не вызывает ли вакцина онкологию, воспалительные процессы, другие нежелательные реакции. Только в том случае, если тестирование проходит благополучно, начинаются испытания на добровольцах, — цитирует Чепурнова «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, будущие лекарства и вакцины от COVID-19 лучше всего тестировать на кошках. Именно эти животные оказались восприимчивы к коронавирусу.