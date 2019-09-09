https://static.news.ru/photo/86fa35a6-d311-11e9-8de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лауреат премии «Глобальная энергия» 2012 года Родней Аллам на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби рассказал о возобновляемых источниках энергии и энергии на основе ископаемого топлива, которые позволят добиться нулевого выброса в атмосферу СО2.

По словам учёного, глобальная декарбонизация мировой энергетической системы — долговременный процесс. Первая волна декарбонизации связана с развитием чистых технологий и использованием возобновляемых источников энергии. Однако низкие темпы их внедрения не могут обеспечить достижения глобальных целей по выбросам СО2.

Аллам считает, что вторая волна декарбонизации будет связана с широкомасштабным внедрением методов производства энергии на основе ископаемого топлива с нулевыми выбросами СО2, доступностью геологических площадок для захоронения углекислого газа и трубопроводов по его сбору, передаёт ТАСС .

Учёный уверен, что новую жизнь можно дать и традиционным электростанциям, работающим на углеводородах, сделав их экологически абсолютно чистыми. Это возможно благодаря разработанной им технологии — «циклу Аллама». Принцип его действия заключается в том, что природный газ сгорает в специальной камере с чистым кислородом под высоким давлением, а получившийся в результате СО2 проходит через турбину и возвращается обратно в процесс. Другой способ производства чистой энергии из ископаемого топлива связан с технологией получения водорода из природного газа со 100% улавливанием СО2.

Ранее News.ru писал, что около 130 ведущих корпораций мира планируют полностью перейти на использование экологически чистых возобновляемых источников энергии, выяснилось на IV Международном конгрессе REENCON-XXI «Возобновляемая энергетика — XXI век: энергетическая и экономическая эффективность». Участникам конгресса был представлен мировой отчёт по возобновляемым источникам энергии, подготовленный командой ведущих экспертов из международного агентства REN21.