Учёный рассказал, что НЛО чаще всего появляются над Петрозаводском

НЛО чаще всего появляются над Петрозаводском. Об этом заявил кандидат географических наук Юрий Супруненко.
Как
У нас нет веских оснований утверждать об инопланетном происхождении подобных явлений. Тем, кто это утверждает, просто хочется так думать, — считает Супруненко.
По его словам, вера в инопланетян для некоторых людей такая же потребность, как для других — вера в бога.
Как писал NEWS.ru, космонавт Иван Вагнер снял несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмаш и институт космических исследований Российской академии наук для изучения.
Сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.
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