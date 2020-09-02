Учёный рассказал, что НЛО чаще всего появляются над Петрозаводском

https://static.news.ru/photo/b1ba3e66-ed29-11ea-90b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

НЛО чаще всего появляются над Петрозаводском. Об этом заявил кандидат географических наук Юрий Супруненко.

Как сообщает в интервью argumenti.ru Супруненко, пик свидетельств об НЛО пришёлся на конец 1970-х, а самые знаменитые события — на 20 сентября 1977 года. В тот день над Петрозаводском появился огромный объект, принявший сначала форму медузы, от которой вниз, словно проливной дождь, истекали лучевые струи. НЛО превратилось в яркий полукруг и направилось в сторону Онежского озера.

У нас нет веских оснований утверждать об инопланетном происхождении подобных явлений. Тем, кто это утверждает, просто хочется так думать, — считает Супруненко.

По его словам, вера в инопланетян для некоторых людей такая же потребность, как для других — вера в бога.

Как писал NEWS.ru, космонавт Иван Вагнер снял несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмаш и институт космических исследований Российской академии наук для изучения.

Сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.