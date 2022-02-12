Учёный рассказал, что будет со штаммом «дельта» в России

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что будет со штаммом коронавируса «дельта». По его словам, этот штамм всё же будет вытеснен «омикроном», пишет ТАСС.

По словам учёного, «дельта»-штамм либо полностью будет вытеснен из популяции, либо продолжит своё существование, но уже в труднодоступных и удалённых регионах. По данным научного центра, которым руководит Исаев, в 20 регионах России с 28 января по 1 февраля доля «дельты» составляла 2%, всё остальное пришлось на «омикрон».

С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи «дельты»: «омикрон» стал основным штаммом коронавируса на территории страны, — добавил генетик.

Директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков утверждает, что новый штамм коронавируса «омикрон» в восемь раз заразнее гриппа. Он сообщил, что больной гриппом может заразить двух человек, а больной «омикроном» — от 13 до 16 человек.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в РФ должен быть на уровне 90% для снижения заболеваемости, пока этого уровня достичь не удалось.