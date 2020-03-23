https://static.news.ru/photo/9fb3089e-6cfd-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин прокомментировал предположение экзобиолога из Кардиффского университета в Уэльсе Чандра Викрамасингха о внеземном происхождении коронавируса. Он считает, что эта версия может быть правдой.

Британский специалист вспомнил, что над Китаем в октябре взорвался метеорит, который мог «что-то содержать», передаёт РИА Новости. По словам российского учёного, для подтверждения или опровержения этого предположения необходимо провести эксперимент по синтезу вирусоподобных ДНК во время длительных полётов в космосе. Соответствующее исследование запланировано на 2023–2024 годы.

Эксперты запустят в космос аппарат «Бион-М» номер 2, на внешней стороне которого будут камни с кратерами, в которые поместят устойчивые к высоким температурам бактерии. Таким образом учёные хотят выяснить, могла ли жизнь на Земле появиться из космоса.

Это очень интересный эксперимент с точки зрения возможности внешнего заноса биогенных веществ, в том числе цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного, — подчеркнул Ильин.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, став пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.

Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов. Официально в стране нет смертей, вызванных COVID-19.