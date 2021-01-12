Учёный объяснил смысл изучения 18 мутаций коронавируса у россиянки

https://static.news.ru/photo/345f7bc8-54cd-11eb-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Изучение мутаций коронавируса у единичных пациентов даёт возможность понять процесс эволюции COVID-19. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий Григорий Базыкин.

Это отдельный случай. Для общей эпидемиологической ситуации он большой важности не представляет. Можно надеяться, что этот вирус, который возник в организме этой пациентки, дальше никуда не пошёл. Это попытки понять, каким образом COVID-19 эволюционирует, — цитирует РИА Новости эксперта.

Он подчеркнул, что некоторые из 18 обнаруженных у россиянки мутаций воспроизводят мутации, которые имеются в британском и южноафриканском штаммах, а также в варианте, который возник у датских норок.

Базыкин отметил, что, вероятно, эти мутации для коронавируса полезны и каким-то образом изменяют его свойства, адаптируя его к способности передаваться между людьми.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Между тем руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что поводов для беспокойства из-за коронавируса с 18 мутациями нет, так как с данной проблемой справятся современные вакцины. По его словам, мутации не несут в себе принципиальных изменений. Это совсем не то, что произошло с иммунодефицитом обезьян, в результате трансформаций переросший в ВИЧ, после чего мир получил СПИД.

Эксперт отметил, что медики заявляли о 70% заразности «британского» штамма. Но и обычное чихание заразного человека может передать вирус троим окружающим, а при такой повышенной заразности — всего пятерым. По словам Зуева, цифры хоть и значимые, но паниковать не надо. Всё дело в патогенности, которая остаётся прежней, писал NEWS.ru.