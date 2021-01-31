Учёный не считает проблемы в полости рта проявлением коронавируса

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Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов полагает, что сообщения о проявлениях коронавируса в виде поражений в полости рта не совсем корректны. По его мнению, это скорее вызвано смешиванием нескольких вирусов.

Обычные, давно известные коронавирусы часто встречаются как причина ОРВИ в виде смешанных инфекций с другими вирусами. Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка — описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение, — рассказал он в беседе с URA.RU.

Ранее появлялись сообщения о том, что эксперты в Испании зафиксировали новые симптомы коронавирусной инфекции в виде воспалений на языке и дёснах. Статья о новых проявлениях COVID-19 была опубликована в научном журнале The British Journal of Dermatology.

Самое странное, что уже почти 100 млн переболели, а это впервые заметили. В исследовании такие симптомы встречаются почти у половины пациентов, — рассказал изданию один из вирусологов на правах анонимности, отметив ряд странностей в опубликованном исследовании.

Накануне NEWS.ru писал, что медики в Испании предупредили о возможном проявлении коронавируса в виде воспалений и «шишек» на языке. По мнению специалистов, появление шишек объясняется наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Это рецептор, реагирующий на патоген в организме человека. Большое количество таких нервных окончаний приходится именно на язык человека.