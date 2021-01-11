Учёный назвал связь между землетрясениями в Монголии и на Байкале

https://static.news.ru/photo/25f20ca6-549e-11eb-bc97-fa163e074e61_660.jpg Озеро Байкал Фото: pixabay.com

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение, зафиксированное 12 января в Монголии, было спровоцировано сильными подземными толчками, зафиксированными на Байкале в сентябре 2020 года.

На протяжении последнего года наблюдается повышенная сейсмическая активность [в Байкальской рифтовой зоне], и все эти землетрясения связаны друг с другом. <...> Перемещение двух литосферных плит, зафиксированное в сентябре, вызвало растяжение, которое фиксируется в пределах Байкальского рифта в декабре и январе, — отметил Гладкочуб в беседе с ТАСС.

Учёный добавил, что жители территорий вблизи Байкала должны быть всегда готовыми к землетрясениям, поскольку Байкальская рифтовая зона характеризуется высокой сейсмической активностью. Землетрясение 12 января в Монголии было типичным для региона и не имело каких-либо отличительных особенностей.

Эпицентр землетрясения, произошедшего 21 сентября 2020 года, находился на озере Байкал в 15 км от поселка Култук. Следующая серия землетрясений произошла 10 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Кызыла и пяти муниципальных образованиях в Туве ввели режим ЧС после землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 12 января на севере Монголии. При этом до республики докатились только незначительные афтершоки. Оперативные группы пожарно-спасательных частей в районах республики обследуют объекты на предмет повреждений после толчков.