Учёный назвал наиболее вероятное происхождение COVID-19

Предположение об искусственном происхождении вируса COVID-19 является наиболее вероятным, так как есть много фактов, которые свидетельствуют об этом. Такое заявление в беседе с «Радио 1» сделал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

По словам учёного, версия об утечке COVID-19 из лаборатории следует из логики развития ситуации и звучит убедительнее объяснения о его природном источнике.

Как утверждает Чумаков, ничего фантастического в искусственном происхождении нет.

Фантастическим кажется как раз естественное происхождение, потому что нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции. И это всё очень странно и наводит на мысль, что происхождение — искусственное, — сказал специалист.

Чумаков напомнил, что в мире уже существуют технологии для создания таких вирусов, публикации о подобных работах в своё время появлялись в США и Китае. По его словам, изначально исследования по модификации вируса проходили в лаборатории в Северной Каролине в США. После того как под давлением общественности финансирование было прекращено, все работы перенесли в китайскую лабораторию в Ухани.

Учёный добавил, что человечество пока не знает, естественного или искусственного происхождения COVID-19. Версия о его утечке из лаборатории — это очень серьёзное обвинение.

И надо ещё посмотреть, кто был виновником этого: те, кто случайно упустил вирус из лаборатории, или те, кто выпустил этот вирус специально. Или те, кто вообще задумал подобные работы — непонятно, с какой целью, — отметил Чумаков.

Международная группа биологов и вирусологов считает, что нет никаких убедительных доказательств утечки коронавирусной инфекции из уханьской лаборатории. Они также не нашли доказательств того, что институт в Ухани располагал прародителем вируса или проводил с ним опыты до начала пандемии.