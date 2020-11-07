Учёный назвал главную причину тяжёлого течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/eed0bb98-2255-11eb-81b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал вывод британских учёных о зависимости тяжести корнавируса от витамина D.

Исследователи сопоставили статистику смертности от вируса в разных регионах и пришли к выводу, что сезонная нехватка витамина D чаще вызывает тяжёлое течение болезни.

Нетесов дополнил, что на способность организма бороться с вирусами влияет питание. Недостаток витаминов в еде приводит к тому, что ухудшается работа пищеварительной, энергетической и других систем организма, пишет URA.RU.

Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания, сделал вывод учёный.

Главное назначение витамина D — обеспечить всасывание кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Определённая доля витамина вырабатывается за счёт солнечного света. В пище этот витамин содержится в жирных сортах рыбы.

В меньшей степени он есть в сливочном масле, сыре, яичном желтке и икре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тяжёлое течение болезни у человека, заражённого COVID-19, может быть вызвано дефицитом витамина D. К такому выводу пришли британские врачи, которые исследовали статистику заражения и смертности от коронавируса.